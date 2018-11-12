Удмуртия вернула себе статус территории, свободной от лейкоза КРС

12.11.18 15:49

© РИА Новости. Варвара Гертье

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Удмуртия полностью ликвидировала лейкоз крупного рогатого скота и вернула себе статус территории, свободной от этого вируса, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики в понедельник.

"В начале ноября распоряжением Главного государственного ветеринарного инспектора Удмуртской Республики снят карантин по лейкозу КРС с последнего в республике неблагополучного хозяйства", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что работа по оздоровлению стада в Удмуртии проводилась планомерно в течение многих лет. При этом пресс-служба напоминает, что если в 2008 году в регионе было зарегистрировано 180 неблагополучных пунктов, то на начало текущего их оставалось всего 17.

В сентябре 2018 года первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин сообщал журналистам, что республика намерена решить проблему лейкоза крупного рогатого скота до конца 2018 года. По его словам, эта работа проводилась в рамках подготовки к началу экспорта молочной продукции региона.