Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну вновь продлили срок ареста

12.11.18 15:56

© РИА Новости. Андрей Стенин

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, передал корреспондент "Интерфакса" в понедельник.

Согласно оглашённому судьей Людмилой Афанасьевой постановлению, арест М.Оганесяна продлён до 9 февраля 2018 года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и не поддержал адвокатов М.Оганесяна, которые посчитали доводы следствия несостоятельными, в частности, довод о том, что М.Оганесян не выполнил условия заключённого ранее соглашения о сотрудничестве со следствием, которое на данный момент разорвано.

Также защитники заявляли, что за время нахождения под стражей состояние здоровья бывшего вице-губернатора Петербурга существенно ухудшилось.

Сам М.Оганесян, находящийся под стражей с ноября 2016 года, в своей реплике в судебном заседании отметил, что считает следствие ангажированным.

"В 2016 году не очень профессиональные деятели создали такую ситуацию, что возникли проблемы на всем известном объекте. В связи с этим возникла достаточно серьёзная угроза, что кого-то накажут. Имея очень серьезный административно-финансовый ресурс, организованная группа товарищей собрала совещание, на котором решили, кто ответит: Оганесян Марат Мэлсович, который ни в каких финансово-административных группах не состоит, у которого фамилия подходящая. Хотя я в отличие от некоторых, писавших донос, по которому возбуждено это дело, фамилию свою не менял и менять не собираюсь", - сказал М.Оганесян.

По версии следствия, М.Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло. Из них М.Оганесян получил не менее 28 млн рублей.

Из материалов уголовного дела также следует, что бывший первый заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик визировал перечисление вышеуказанных авансовых платежей на расчетный счет ЗАО "ТДМ". Также установлена причастность к хищению Григория Попова (ранее работал директором Александринского театра - ИФ), который руководил ЗАО "ТДМ", и работников компании - Елены Ковалевой, Артема Куспицы и Владимира Халифа.

Дело М.Оганесяна было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом мошенничестве, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях и предпринял меры для погашения причиненного им ущерба.

Летом 2018 года дело М.Оганесяна было возвращено из Смольнинского районного суда в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. На этом этапе М.Оганесяну, сотрудничавшему со следствием, добавили ещё один преступный эпизод - о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие посчитало, что М.Оганесян получил от гендиректора ООО "Стройэлектромонтаж №5" Василия Сливкина 20 млн рублей за обеспечение компании победы в конкурсах на строительство школы за 1 млрд рублей и на установку художественной подсветки стадиона на Крестовском острове за 350 млн рублей. По версии следствия, посредниками при передаче взятки выступили Кирилл Сливкин и Николай Хрипунов. Обвиняемым по данному делу помимо также является бывший заместитель комитета по строительству Петербурга А.Янчик.

М.Оганесян не согласился с предъявленным эпизодом обвинения, и ранее заключённое соглашение о сотрудничестве со следствием было разорвано. Сейчас он не признает ни одного эпизода обвинения.