Начинающие фермеры Адыгеи получили гранты на общую сумму более 100 млн рублей

12.11.18 16:24

© РИА Новости. Игорь Онучин

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в Адыгее с начала года получили 35 начинающих фермеров и три крестьянских хозяйства, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Общая сумма поддержки составила 105,8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Адыгеи Владимира Свеженца.

В сообщении также отмечается, что глава региона Мурат Кумпилов поручил главам муниципальных образований оказать организационную и методическую поддержку фермерам: помогать при оформлении документации, консультировать об условиях конкурсов.

"Поддержка аграриев - это стимул к развитию АПК и решению ряда социальных вопросов. За счет предоставления грантов на указанные цели планируется создать дополнительные рабочие места и обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции крестьянскими хозяйствами, получившими средства государственной поддержки", - отметил М.Кумпилов.