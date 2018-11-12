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12.11.18 16:24
Начинающие фермеры Адыгеи получили гранты на общую сумму более 100 млн рублей
"Общая сумма поддержки составила 105,8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Адыгеи Владимира Свеженца.
В сообщении также отмечается, что глава региона Мурат Кумпилов поручил главам муниципальных образований оказать организационную и методическую поддержку фермерам: помогать при оформлении документации, консультировать об условиях конкурсов.
"Поддержка аграриев - это стимул к развитию АПК и решению ряда социальных вопросов. За счет предоставления грантов на указанные цели планируется создать дополнительные рабочие места и обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции крестьянскими хозяйствами, получившими средства государственной поддержки", - отметил М.Кумпилов.
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