"Уральские авиалинии" планируют с конца марта начать полеты в индийский Мумбаи

12.11.18 16:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" намерена с 31 марта 2019 года открыть рейс из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Мумбаи (Индия), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Частота выполнения - ежедневно", - отметил собеседник агентства.

В сообщении авиакомпании говорится, что совет директоров "Уральских авиалиний" на заседании 9 ноября принял решение утвердить положение о представительстве авиакомпании в Индии.

"Открытие представительства связано с запуском нового регулярного рейса", - уточнили в пресс-службе.

Согласно расписанию на сайте "Уральских авиалиний", в настоящее время авиакомпания не осуществляет полеты в Индию. По данным расписания "Домодедово", сейчас из этого аэропорта в Мумбаи полеты не осуществляются.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Компания базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 46 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, пятнадцать А321 и семь А319).

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.