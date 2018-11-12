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12.11.18 16:29
"Уральские авиалинии" планируют с конца марта начать полеты в индийский Мумбаи
"Частота выполнения - ежедневно", - отметил собеседник агентства.
В сообщении авиакомпании говорится, что совет директоров "Уральских авиалиний" на заседании 9 ноября принял решение утвердить положение о представительстве авиакомпании в Индии.
"Открытие представительства связано с запуском нового регулярного рейса", - уточнили в пресс-службе.
Согласно расписанию на сайте "Уральских авиалиний", в настоящее время авиакомпания не осуществляет полеты в Индию. По данным расписания "Домодедово", сейчас из этого аэропорта в Мумбаи полеты не осуществляются.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Компания базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 46 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, пятнадцать А321 и семь А319).
Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.
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