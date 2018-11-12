Министр экологии Башкирии уволился после негативной оценки работы ведомства в сфере недропользования

12.11.18 16:47

© РИА Новости. Сергей Пятаков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Минэкологии Башкирии Илдар Хадыев подал в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-служба главы РБ в понедельник.

"Указом, подписанным врио главы республики Башкортостан, Илдар Хадыев освобожден от должности министра природопользования и экологии республики по собственному желанию" - говорится в сообщении.

Другим указом исполняющим обязанности министра природопользования и экологии Башкирии назначен Мирхайдар Фатхуллин.

До назначения М.Фатхуллин работал заместителем директора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области.

Ранее на оперативном совещании в правительстве РБ врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил премьер-министра Рустема Марданова представить новую кандидатуру на должность министра экологии и природопользования.

Р.Хабиров сообщил, что Контрольно-счетная палата республики дает негативную оценку работе Минэкологии РБ в сфере управления недрами, а прокурор Башкирии отмечает "чрезвычайно острую" проблему незаконной добычи полезных ископаемых в регионе.

По его словам, в информации, представленной КСП, указывается, что Минэкологии РБ не организовало работу по истребованию уплаты штрафов недропользователями; своевременно не предъявляет иски о взыскании в полном объеме разовых и иных платежей; несмотря на систематические нарушения условий лицензионных соглашений некоторыми недропользователями, не рассматривает вопрос о лишении права пользования недрами.