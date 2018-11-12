Смерчи прогнозируют в Сочи

12.11.18 16:54

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают сочинцев и гостей курорта об опасности формирования смерчей над Черным морем.

"В ближайшие 1-3 часа, а также в течение суток 13 и 14 ноября на участке поселков Магри-Веселое (территория Большого Сочи - ИФ) имеется опасность формирования смерчей над морем", говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник.

Спасатели рекомендуют ряд способов защиты от смерчей. Так, на открытой местности следует немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине - необходимо лечь на дно и плотно прижаться к земле.

На улице надо остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла спасатели советуют использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

"Если вы во время ЧП находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях, включите радиоприемник для получения информации от МЧС России", - отмечается в сообщении.

"В любом случае не поддавайтесь панике, постарайтесь преодолеть страх, стабилизируйте дыхание и мобилизуйте все силы на выход из создавшейся чрезвычайной ситуации", - подчеркивают спасатели.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: "01" - единый телефон пожарных и спасателей; "101" - с мобильных телефонов; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Сочи ожидаются дожди с грозой и усиление ветра до 17 м/сек.