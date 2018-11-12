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12.11.18 18:00

Совладельца "Юлмарта" Костыгина выпустили из-под домашнего ареста под залог 25 млн рублей

© РИА Новости. Андрей Старостин
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник вынес постановление об изменении меры пресечения с домашнего ареста, о чем просило следствие, на залог в 25 млн рублей в отношении совладельца ритейлера "Юлмарта" предпринимателя Дмитрия Костыгина, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

В отношении Д.Костыгина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования.

По версии следствия, он обеспечил заключение договора со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года, причем, не намереваясь исполнять условия договора, предоставил Сбербанку ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарта".

В апреле 2016 года Сбербанком согласно условиям договора на расчетный счет ритейлера были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Инвестиционная компания А1, действующая в интересах миноритарных акционеров "Юлмарта", выступает противоположной стороной корпоративного конфликта в компании. А1 настаивает, что именно Д.Костыгин и его партнер Август Мейер являются источником проблем ритейлера.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана Д,Костыгину 11 октября 2017 года.

14 февраля текущего года суд освободил Д.Костыгина из-под домашнего ареста, однако 9 апреля 2018 года Смольнинский райсуд повторно отправил Д.Костыгина под домашний арест, после чего срок несколько раз продлевался.

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