Резервный борт AirFrance не смог покинуть Иркутск из-за поломки

13.11.18 06:08

© РИА Новости. Максим Блинов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании AirFrance, прибывший в понедельник в Иркутск за пассажирами экстренно севшего в воскресенье Boeing-777, не смог вылететь по маршруту в Шанхай в ночь на вторник, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ПАО "Международный аэропорт "Иркутск".

"У самолета произошел отказ гидросистемы из-за мороза - в один из агрегатов попала жидкость. Сейчас его осматривают французские техники", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, пассажиры уже шесть часов, с 2:00 по местному времени, находятся на борту самолета.

"Сейчас мы выпустим два московских рейса, а потом временно закроем аэропорт, чтобы вывезти иностранцев из самолета и под контролем пограничной службы снова разместить в гостиницах Иркутска. Самостоятельно передвигаться по городу они не могут, поскольку не имеют российских виз", - уточнил представитель аэропорта.

Когда и как AirFrance отправит пассажиров в Шанхай, пока неизвестно.

"Сейчас у них в Иркутске два неисправных самолета. Возможно, пришлют третий резервный борт", - сказал сотрудник пресс-службы.