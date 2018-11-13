Аэропорт Петропавловска-Камчатского может получить одно из трех имен

13.11.18 06:14

© РИА Новости. Антон Денисов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Общественная палата Камчатского края огласила шорт-лист конкурса "Великие имена России" и дала старт финальному голосованию по выбору имени для международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В тройку имен для главного аэропорта Камчатки вошли Витус Беринг, Василий Завойко и Степан Крашенинников", - говорится в сообщении.

Эти имена выбраны по итогам первых трех этапов конкурса: заявок от общественных объединений, работы волонтерских постов и социологических исследований, которые проводил ВЦИОМ.

"У нас не было ситуации, которая возникла в ряде других городов, где лидеры социологических опросов шли настолько плотно друг к другу, что в итоге в финал попали четыре кандидата", - приводятся в сообщении слова главы Общественной палаты края Алексея Костылева.

Витус Беринг (1681-1741) руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Впервые памятник Витусу Берингу установлен в Петропавловске-Камчатском. Чугунная плита с надписью в основании памятника гласит: "Основателю Петропавловска в 1740 г. мореплавателю Витусу Берингу".

Василий Завойко (1812-1898) - первый военный губернатор Камчатки, организатор и руководитель героической обороны Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны (1853-1856).

Степан Крашенинников (1711-1755) - русский географ, путешественник, академик Петербургской академии наук. Пробыв четыре года на Камчатке, провел всесторонние исследования полуострова как геолог, географ, ботаник и зоолог, историк, этнограф, лингвист. Делом всей последующей жизни стала для него обработка собранных материалов и подготовка главного труда - "Описание земли Камчатки".