Дополнительные поезда запустят между Хабаровском и Владивостоком

13.11.18 06:21

© РИА Новости. Илья Питалев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" в предновогодние дни вводит дополнительные поезда между Хабаровском и Владивостоком для удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), скорый поезд №202 отправится из Хабаровска 29 декабря в 14:30 по московскому времени, прибудет во Владивосток 30 декабря в 02:51.

Скорый поезд № 201 отправится из Владивостока 30 декабря в 15:22 и прибудет в Хабаровск 31 декабря в 03:45.

Помимо этого, составы всех пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами по мере увеличения пассажиропотока.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).