Сахалинская область вложит 4,3 млрд рублей в строительство 12 школ

13.11.18 06:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область выделит 4,3 млрд рублей на строительство за предстоящие два года 12 школ, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Для островного региона это беспрецедентные объемы капитального строительства в сфере образования. Всего за два года в области планируется построить 12 современных зданий для школьников. Дополнительно будет создано более 5 тысяч учебных мест", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства области Антона Зайцева.

По его данным, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 4,3 млрд рублей. Он добавил, что при таких темпах строительства региону удастся до 2021 года ликвидировать очередь детей до трех лет в дошкольные образовательные учреждения, а до 2024 года ликвидировать вторую смену в школах, выполнив задачи, поставленные в майских указах президента страны.

Современные школы и пристройки к существующим общеобразовательным учреждениям возведут за два года в Южно-Сахалинске, в Корсакове, Долинске, Смирных, Макарове, Ногликах, в селах Тунгор Охинского района и Кировское Тымовского района.

Так, в Южно-Сахалинске летом этого года начали строить школу на 550 мест в планировочном районе "Дальнее". "Это первая школа, где применяется практика строительства "под ключ". Подрядчик выполняет все работы, начиная с проекта и заканчивая оформлением внутренних помещений и расстановкой мебели. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на июль 2020 года, но строительство идет с трехмесячным опережением графика", - отмечает пресс-служба.