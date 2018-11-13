Аэропорт Хабаровска могут назвать в честь графа, адмирала или землепроходца

13.11.18 07:41

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Имена графа Николая Муравьева-Амурского, исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Невельского и землепроходца Ерофея Хабарова вошли в шорт-лист для финального голосования по присвоению имени аэропорту Хабаровска.

"На первом этапе в список вошли около 30 фамилий, участники опроса помимо фамилий известных соотечественников предлагали также географические названия и собирательные образы - Дальний Восток, Седьмая столица, Ерофей и многие другие. На втором этапе в лонг-лист вошли уже десять фамилий, которые обсуждались экспертным сообществом", - сообщил председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Дальний Восток" в Хабаровске во вторник.

По его словам, всего за период голосования было обработано свыше 2 тыс. анкет и обращений, телефонных звонков и сообщений на электронную почту. По итогам проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения исследования, в котором прияли участие около 800 жителей региона, была определена тройка лидеров имен-претендентов для аэропорта Хабаровска.

"В настоящее время проект вышел на финальную часть. Запущен и активно работает сайт ВеликиеИмена.рф, на котором жители России могут голосовать и выбрать имя воздушной гавани. Также работает бесплатная "горячая линия", в голосовании можно участвовать в соцсетях, а также специальных точках, где работают волонтеры ", - отметил А.Белоглазов.

В свою очередь, первый заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Эльвира Ванюшкина подчеркнула, что аэропорт с самого начала поддержал проект "Великие имена России".

"Мы активно включились в эту работу и первые места для голосования были определены непосредственно в самом терминале внутренних воздушных линий. Мы считаем, что время для присвоения имени аэропорту выбрано более чем удачное. Сейчас реализуются крупные проекты, связанные с изменением облика нашего аэропорта, -реконструкция всей аэродромной части и строительство нового пассажирского терминала", -сказала Э. Ванюшкина.

Со своей стороны региональный координатор всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Брага сообщила, что волонтеры уже подключились к завершающему этапу конкурса.