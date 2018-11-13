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13.11.18 07:43
Заповедник "Бастак" в ЕАО вошел в Международный Альянс охраняемых территорий
Как сообщает во вторник пресс-служба заповедника "Бастак", решение дирекции заповедника о присоединении к Альянсу принято по рекомендации ЮНЕСКО. Членство в IAPA дает возможность сотрудничества с охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии, в частности, с китайскими резерватами (территория, где особо охраняется один вид или весь природный комплекс - ИФ).
Также участие заповедника в Альянсе позволит приобщиться к лучшему мировому опыту развития охраняемых территорий.
Ранее к IAPA по рекомендации ЮНЕСКО присоединился национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае.
Международный Альянс был создан в 2014 году по инициативе экологов КНР. В него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки. Его цель - объединение охраняемых природных территорий планеты для совершенствования координации, исследований, укрепления взаимодействия в борьбе с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата.
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