Планы на "Ангару": ракету с водородной ступенью отправят в космос в 2026 году
  
Без выбора: Коновалов победил на выборах главы Хакасии
   
Санатории в списке: после очередных санкций Крым приглашает американцев в гости
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
13.11.18 07:43

Заповедник "Бастак" в ЕАО вошел в Международный Альянс охраняемых территорий

© РИА Новости. Юрий Кавер
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Международный Альянс охраняемых территорий (IAPA) пополнил собой заповедник "Бастак" в Еврейской автономной области, что дает возможность сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии.

Как сообщает во вторник пресс-служба заповедника "Бастак", решение дирекции заповедника о присоединении к Альянсу принято по рекомендации ЮНЕСКО. Членство в IAPA дает возможность сотрудничества с охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии, в частности, с китайскими резерватами (территория, где особо охраняется один вид или весь природный комплекс - ИФ).

Также участие заповедника в Альянсе позволит приобщиться к лучшему мировому опыту развития охраняемых территорий.

Ранее к IAPA по рекомендации ЮНЕСКО присоединился национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае.

Международный Альянс был создан в 2014 году по инициативе экологов КНР. В него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки. Его цель - объединение охраняемых природных территорий планеты для совершенствования координации, исследований, укрепления взаимодействия в борьбе с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.11.18 12:38
Началось строительство семи домов по программе реновации на востоке Москвы
.
  13.11.18 12:12
Сближение Венеры и звезды Спика смогут наблюдать в среду жители Москвы
.
  13.11.18 10:34
Сбой в движении поездов произошел на Ярославском направлении МЖД
.
  12.11.18 17:58
Суд арестовал на два месяца главу "Пересвет-инвест" Пронина по делу о многомиллионном мошенничестве
.
  12.11.18 16:56
"Аэрофлот" сможет открыть рейсы по двум новым маршрутам из Москвы в Китай
.
  12.11.18 15:37
Московский ФК "Спартак" возглавил Олег Кононов
.
  12.11.18 14:43
Температура в Москве повысится во второй половине недели
.
  12.11.18 11:42
Атмосферное давление в столице побило рекорд 25-летней давности
.
  12.11.18 11:31
Крупная сумма денег похищена из офиса "Вертолеты России-Сервис" в Москве
.
  12.11.18 11:06
Мосгорсуд не освободил экс-зампрокурора Башкирии Горбунова из СИЗО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket