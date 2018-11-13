Суд освободил от наказания директора пансионата "Калина красная"

13.11.18 07:58

© РИА Новости. Андрей Старостин

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Емельяновский районный суд в Красноярском крае вынес приговор директору пансионата "Калина красная" Евгению Жданову, который обвинялся в некачественном оказании услуг, следует из материалов дела на официальном сайте суда.

Суд назначил руководителю учреждения полтора года лишения свободы, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Уголовное дело по ч. 1. чт. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено в июле 2016 года. Расследование продолжалось около года, после чего дело было направлено в суд.

По версии следствия, после помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц, при ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась скорая медицинская помощь, в результате чего наступала смерть.

Потерпевшими по делу признаны 15 человек - родственники погибших престарелых. В ходе следствия было доказано 18 случаев гибели постояльцев пансионата.

Во время следствия и суда обвиняемый свою вину не признал.