Томские приставы поймали сушиста-алиментщика, заказав ему роллы

13.11.18 08:02

© РИА Новости. Андрей Варенков

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Томской области сумели найти мужчину, задолжавшего на содержание ребенка порядка 70 тыс. рублей и не оплатившего штрафов в ГИБДД на 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Обычными методами установить местонахождение должника не удалось, но он обнаружился в соцсетях, так как занимался приготовлением и доставкой суши - всю информацию о своей деятельности и номер телефона он разместил на страничке "ВКонтакте".

"Зная, что неплательщик не пойдет на контакт, исполнителям закона пришлось хитрить. Оформив заказ на адрес одного из сотрудников, приставы стали ожидать должника в подъезде. В назначенное время мужчина доставил суши и неожиданно для себя встретился со служителями Фемиды", - говорится в пресс-релизе.

Приставы проверили имущество должника у него дома, а затем составили в отношении него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), мужчине назначили 20 часов обязательных работ.

В итоге мужчина полностью оплатил все долги и официально зарегистрировал свою деятельность, чтобы ежемесячно перечислять деньги на содержание ребенка.