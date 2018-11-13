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13.11.18 08:02
Томские приставы поймали сушиста-алиментщика, заказав ему роллы
Обычными методами установить местонахождение должника не удалось, но он обнаружился в соцсетях, так как занимался приготовлением и доставкой суши - всю информацию о своей деятельности и номер телефона он разместил на страничке "ВКонтакте".
"Зная, что неплательщик не пойдет на контакт, исполнителям закона пришлось хитрить. Оформив заказ на адрес одного из сотрудников, приставы стали ожидать должника в подъезде. В назначенное время мужчина доставил суши и неожиданно для себя встретился со служителями Фемиды", - говорится в пресс-релизе.
Приставы проверили имущество должника у него дома, а затем составили в отношении него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), мужчине назначили 20 часов обязательных работ.
В итоге мужчина полностью оплатил все долги и официально зарегистрировал свою деятельность, чтобы ежемесячно перечислять деньги на содержание ребенка.
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