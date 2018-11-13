Совершивший вынужденную посадку в Красноярске пассажирский Boeing-738 вылетел в Москву

13.11.18 10:52

© РИА Новости. Максим Блинов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Красноярск - Москва и совершивший вынужденную посадку в аэропорту Красноярска, благополучно вылетел в "Шереметьево", сообщается на официальном сайте московского аэропорта.

По данным интернет-сайта, задержка рейса составляет чуть более 2 часов, посадка судна запланирована на 12:29 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-738 авиакомпании "Аэрофлот, следовавший рейсом Красноярск-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска через несколько минут после взлета. По информации пресс-службы аэропорта "Красноярск", сразу после взлета сработал датчик открытия грузовой двери, командир воздушного судна принял решение о посадке самолета в аэропорту вылета, она прошла в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в это время на борту находилось 77 пассажиров, после вынужденной посадки специалисты проверили судно и выдали разрешение на вылет.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета (Красноярск) по причине срабатывания индикации открытого положения двери заднего багажного отделения. Посадка прошла штатно, пассажирам предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.