Планы на "Ангару": ракету с водородной ступенью отправят в космос в 2026 году
  
Без выбора: Коновалов победил на выборах главы Хакасии
   
Санатории в списке: после очередных санкций Крым приглашает американцев в гости
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
13.11.18 08:40

Новое правительство Хакасии будет коалиционным

© РИА Новости. Илья Питалев
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Новое правительство Республики Хакасия станет коалиционным, так как будет сформировано не по принципу партийной принадлежности, а исходя из профессионализма претендентов на должности, заявил избранный губернатор региона, представитель КПРФ Валентин Коновалов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Ведомости".

"Оно и будет коалиционным. (...) Мы будем формировать правительство, исходя не из партийной принадлежности, а из профессиональных и личных качеств людей", - сказал В.Коновалов, отвечая на вопрос издания о том, возможно ли в республике коалиционное правительство.

"Безусловно, мы будем взаимодействовать со всеми. Демократические процедуры для того и введены, что большинством определяется победитель, руководство будет осуществляться всем регионом, и от идеологических различий придется отходить и управлять всей республикой", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какими будут его первые шаги на посту губернатора, В.Коновалов пояснил, что "они будут кадровыми, это заложено Конституцией и законами республики".

"После вступления в должность я предоставлю структуру органов исполнительной власти Верховному совету, ключевые должности - заместителей и министра финансов", - сообщил новый глава республики.

При этом, по его словам, кандидат на должность министра финансов Хакасии уже есть.

"Но мы в любом случае проведем конкурсный отбор, тщательно кандидатуры все проверим и примем взвешенные решения, которые будут учитывать интересы всей республики", - заверил В.Коновалов.

Также он уточнил, что на повестке дня пока не стоит вопрос разделения должности главы республики и председателя правительства.

"Это предложение исходило от (бывшего губернатора Виктора) Зимина и было просто предвыборным ходом. Сегодня этот вопрос даже "Единая Россия" не ставит, они забыли о нем через неделю после того, как Зимин это предложил. Так что этот вопрос на повестке дня не стоит, пока, по крайней мере, точно", - подчеркнул В.Коновалов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.11.18 12:38
Началось строительство семи домов по программе реновации на востоке Москвы
.
  13.11.18 12:12
Сближение Венеры и звезды Спика смогут наблюдать в среду жители Москвы
.
  13.11.18 10:34
Сбой в движении поездов произошел на Ярославском направлении МЖД
.
  12.11.18 17:58
Суд арестовал на два месяца главу "Пересвет-инвест" Пронина по делу о многомиллионном мошенничестве
.
  12.11.18 16:56
"Аэрофлот" сможет открыть рейсы по двум новым маршрутам из Москвы в Китай
.
  12.11.18 15:37
Московский ФК "Спартак" возглавил Олег Кононов
.
  12.11.18 14:43
Температура в Москве повысится во второй половине недели
.
  12.11.18 11:42
Атмосферное давление в столице побило рекорд 25-летней давности
.
  12.11.18 11:31
Крупная сумма денег похищена из офиса "Вертолеты России-Сервис" в Москве
.
  12.11.18 11:06
Мосгорсуд не освободил экс-зампрокурора Башкирии Горбунова из СИЗО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket