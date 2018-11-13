Новое правительство Хакасии будет коалиционным

13.11.18 08:40

© РИА Новости. Илья Питалев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Новое правительство Республики Хакасия станет коалиционным, так как будет сформировано не по принципу партийной принадлежности, а исходя из профессионализма претендентов на должности, заявил избранный губернатор региона, представитель КПРФ Валентин Коновалов в интервью, опубликованном во вторник в газете " Ведомости ".

"Оно и будет коалиционным. (...) Мы будем формировать правительство, исходя не из партийной принадлежности, а из профессиональных и личных качеств людей", - сказал В.Коновалов, отвечая на вопрос издания о том, возможно ли в республике коалиционное правительство.

"Безусловно, мы будем взаимодействовать со всеми. Демократические процедуры для того и введены, что большинством определяется победитель, руководство будет осуществляться всем регионом, и от идеологических различий придется отходить и управлять всей республикой", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какими будут его первые шаги на посту губернатора, В.Коновалов пояснил, что "они будут кадровыми, это заложено Конституцией и законами республики".

"После вступления в должность я предоставлю структуру органов исполнительной власти Верховному совету, ключевые должности - заместителей и министра финансов", - сообщил новый глава республики.

При этом, по его словам, кандидат на должность министра финансов Хакасии уже есть.

"Но мы в любом случае проведем конкурсный отбор, тщательно кандидатуры все проверим и примем взвешенные решения, которые будут учитывать интересы всей республики", - заверил В.Коновалов.

Также он уточнил, что на повестке дня пока не стоит вопрос разделения должности главы республики и председателя правительства.

"Это предложение исходило от (бывшего губернатора Виктора) Зимина и было просто предвыборным ходом. Сегодня этот вопрос даже "Единая Россия" не ставит, они забыли о нем через неделю после того, как Зимин это предложил. Так что этот вопрос на повестке дня не стоит, пока, по крайней мере, точно", - подчеркнул В.Коновалов.