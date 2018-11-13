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В Новосибирске восстановлено нарушенное из-за аварии теплоснабжение домов, школ и медучреждений

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Теплоснабжение десятков жилых домов и социально значимых объектов, нарушенное накануне из-за аварии на теплотрассе, восстановлено, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В 05:00 (02:00 мск) 13 ноября 2018 г. аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Накануне из-за повреждения трубопровода диаметром 700 мм при проведении плановых работ в Ленинском районе Новосибирска на ул. Котовского без тепла остались 40 жилых домов (проживают 9528 человек, из них 2254 ребёнка), школа, гимназия, детский сад, два медицинских учреждения.

Было задействовано семь аварийно-восстановительных бригад.

Со своей стороны, пресс-служба Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании сообщает, что восстановительные работы велись в течение 14 часов, в них было задействовано 63 человека, в том числе сотрудники шести бригад Новосибирской теплосетевой компании, работали 20 единиц техники.

Сотрудники подразделения вырезали поврежденный фрагмент трубы и поставили на его место новый участок трубопровода.

Отмечается, что на время отключения в почти половине жилых домов и двух лечебных учреждениях теплоснабжение было организовано с обратного трубопровода.

"Причиной серьезного порыва на ул. Котовского, скорее всего, стал высокий износ теплосети - локальная наружная коррозия. Специалисты теплосетевой компании обнаружили дефект на этом участке ранее, и 13 ноября дефект должны были устранять в плановом порядке - место запланированных работ огородили, туда подогнали технику. К сожалению, из-за резкого изменения температур изношенная труба не дождалась ремонта - произошел порыв. Специалисты оперативно локализовали повреждения, и, несмотря на тяжелые условия работы, довольно быстро справились с задачей", - приводятся в сообщении слова технического директора - главного инженера Новосибирской теплосетей компании Михаила Федотова.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на Котовского сотрудники МЧС эвакуировали из помещений поликлиники и продуктового магазина 15 человек, путь которым отрезала горячая вода. Людей выводили по настилам, сооруженным из подручных средств. Пострадавших нет.

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