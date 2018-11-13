Внеплановые обследования мостов начаты в ХМАО после обрушения 5 ноября

13.11.18 08:57

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО – Югре

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры рекомендовал главам муниципальных образований провести внеплановые обследования мостов после обрушения моста в Нефтеюганском районе 5 ноября.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры со ссылкой на окружной департамент дорожного хозяйства, плановое обследование действующих мостовых переходов и путепроводов на автодорогах регионального и межмуниципального значения было проведено управлением автомобильных дорог в октябре 2018 года. Аварийных ситуаций выявлено не было.

Вместе с тем, утвержден план мер по предупреждению происшествий, включающий в себя контроль строительно-монтажных работ, проведение внеплановых инструктажей и проверок по соблюдению требований безопасности, контроль соответствия требованиям проектной документации.

"Главам муниципалитетов направлены рекомендации о проведении внепланового обследования мостовых переходов и путепроводов, расположенных на автодорогах местного значения. Контрольные мероприятия уже начаты", - говорится в сообщении.

Обследование мостовых переходов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения в округе, осуществляет владелец автомобильных дорог "Уралуправтодор".

"Мост, обрушение которого произошло в Нефтеюганском районе, не эксплуатировался на момент обследования и был закрыт для движения как подлежащий полному демонтажу. Более того - данный объект находится в компетенции федеральных структур", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, мост в Нефтеюганском районе в районе поселка Каркатеевы обрушился 5 ноября, два человека погибли, семеро пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обрушение произошло при разборке железобетонных плит проезжей части при демонтаже. Работы проводил Сургутский филиал "Мостострой-11" - Территориальная фирма "Мостоотряд-29".