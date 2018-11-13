Ульяновский ветропарк Fortum и Роснано начнет отпуск электроэнергии в первой половине 2019 года

13.11.18 09:11

© РИА Новости. Игорь Агеенко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - УК "Ветроэнергетика" (управляет фондом развития ветроэнергетики финской Fortum и "Роснано") завершила монтаж турбин второго ветропарка в Ульяновской области мощностью 50 МВт, начало выработки электроэнергии запланировано на первую половину 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

На площадке второго ветропарка в Чердаклинском районе смонтированы 14 ветрогенераторов мощностью 3,6 МВт каждый.

"Завершение монтажа ветроэнергетических установок - важный этап в реализации проекта УК "Ветроэнергетика" в Ульяновской области. Новый ветропарк начнет вырабатывать экологически чистую энергию уже в 2019 году. УВЭС-2 - первая ласточка масштабной инвестиционной программы УК "Ветроэнергетика", которая предусматривает строительство почти 2 ГВт ветрогенерирующих мощностей до 2023 года", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "УК "Ветроэнергетика" Александра Чуваева.

При строительстве второго ветропарка использованы ветроустановки компании Vestas на базе платформы V126-3.45 MW. Это первые смонтированные в России ВЭУ, которые содержат элементы, произведенные в рамках программы локализации ветрогенераторов компании: гондолы собраны в Нижнем Новгороде, лопасти и башни ветрогенераторов прошли финишную обработку на площадке ветропарка в Ульяновске, отмечается в сообщении.

"В альтернативной энергетике мы видим возможность не только снизить зависимость от добычи углеводородного сырья, уменьшить нагрузку на экологию, но и диверсифицировать экономику, быстрее нарастить долю высокотехнологичных отраслей. А это - важнейший стратегический приоритет развития нашего государства и нашего региона", - цитирует пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Ранее сообщалось, что первый ветропарк в Ульяновской области на 35 МВт заработал и дал в сеть первые партии энергии в январе 2018 года. Строительство второго ветропарка с ветротурбинами большей мощности началось в июле текущего года. Расположены обе площадки недалеко друг от друга, в районе села Красный Яр.

Специнвестконтракт о создании производства лопастей для турбин ВЭУ мощностью 3,6 МВт Минпромторг РФ, Ульяновская область и Vestas заключили в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. "Роснано" и консорциум инвесторов Ульяновской области выступают партнерами проекта. Срок действия специнвестконтракта - 8 лет. Инвестиции в проект составят почти 1,4 млрд рублей.

Компания Vestas выбрана в качестве глобального технологического партнера Фонда Fortum и "Роснано" и будет поставлять лопасти для возводимых ими ветропарков. В июне 2017 года по итогам проведенного отбора проектов ВИЭ фонд получил право на строительство до 1 ГВт ветрогенерирующих мощностей в 2018-2022 гг. на территории РФ.

Vestas Wind Systems A/S основана в 1898 году. Vestas проектирует, производит, устанавливает и обслуживает ветротурбины по всему миру. Общая мощность турбин компании, расположенных в 75 странах мира, составляет 85 ГВт.