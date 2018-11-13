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13.11.18 09:20

РЖД хотят развивать под длинные контейнерные составы станцию Вековка во Владимирской области

© РИА Новости. Владимир Смирнов
13 ноября. Interfax-Russia.ru - "Российские железные дороги" (РЖД) изучат возможность развития инфраструктуры станции Вековка (Владимирская область) под длинные контейнерные составы, следует из сообщения официального издания Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал РЖД).

По словам начальника ГЖД Анатолия Лесуна, которые приводит издание, такая необходимость вызвана ростом контейнерных перевозок, которые ожидаются в следующем году. А.Лесун уже поручил сформировать инвестиционную программу в связи с перспективой развития станции.

По информации начальника станции Вековка Дмитрия Смирнова, которого цитирует издание, по итогам 9 месяцев простой транзитного вагона без переработки на станции был завышен к плану на 0,14 часа. Для улучшения этого показателя была разработана технология формирования длинносоставных контейнерных поездов, которая позволяет увеличить производительность локомотива, повысить вес поезда, снизить время простоя транзитных поездов без переработки. Также экономятся локомотивы и локомотивные бригады. Работа по этому проекту ведется с июня 2018 года. За это время сформирован 161 поезд, в отдельные сутки формировалось по три поезда.

В целом в 2018 году на станции сформировано на 22,3% больше сдвоенных поездов, чем в 2017-м. Количество отправленных вагонов увеличилось на 3,4%.

Вековка - стыковая станция на казанском направлении Московской железной дороги. Основной вид поездов, проходящих через станцию - грузовые. Также через Вековку проходит несколько пар пассажирских поездов.

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