Ремонтники восстановили нарушенное аварией теплоснабжение домов в Смоленске

13.11.18 09:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Бригады завершили ремонтно-восстановительные работы в Промышленном районе Смоленска, где в результате аварийного отключения без тепла осталось более 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в Промышленном районе меняли трубу на входе в центральный тепловой пункт. На время ремонта потребители оставались без отопления и горячей воды.

Как сообщалось, аварийное отключение теплоснабжения в Промышленном районе произошло вечером понедельника. В зону отключения попало более 20 многоквартирных домов, в которых проживает более 5,1 тыс. человек.

По данным синоптиков, в Смоленске в период ремонтных работ температура воздуха днем держалась около минус 1 градуса по Цельсию, ночью столбик термометра опускался до минус 6 градусов.