Опубликован допрос экс-подполковника украинской армии о подготовке терактов в Крыму в 2016 году

13.11.18 09:59

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13 ноября. Interfax-Russia.ru - Телеканал " Россия 24 " (ВГТРК) показал сюжет с кадрами допроса человека, рассказывающего об организаторах диверсий в Крыму в 2016 году, предотвращенных российской спецслужбой.

Канал сообщает о новых фигурантах истории. Мужчина, которого представляют как подполковника в отставке из управления специального резерва главного управления разведки Украины Георгия Абдиллаева, дает показания.

"Мне известен сотрудник спецрезерва разведки Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперации в зоне АТО. Задачи он получил лично от Шаповала либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности, Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей диверсий", - сказал Г.Абдиллаев.

В сюжете говорится, что Александр Громов - начальник отдела спецразведки, был правой рукой полковника Максима Шаповала - главы всего спецрезерва. Того взорвали в автомобиле в Киеве летом 2017 года, дело квалифицировали как теракт. Кирилл Буданов - сотрудник отдела украинской спецразведки, участвовал в операциях на востоке Украины.

Г.Абдиллаев, указывает телеканал, был задержан на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции. "В террористических акциях, как установила ФСБ, Абдиллаев участия не принимал ни в Луганске, ни в Донецке, и завтра он будет выдворен из России на Украину", - говорится в сюжете.

Как сообщалось, Федеральная служба безопасности России заявляла, что предотвратила 7-8 августа 2016 года несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник спецслужбы.

ФСБ назвала гражданина Украины Евгения Панова сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками.

Минобороны Украины опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.

Житель Запорожской области Украины приговорен Верховным судом Крыма к 8 годам колонии строгого режима.