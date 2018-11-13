Военно-грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за профилактических работ на территории Грузии

13.11.18 10:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта на выезд из РФ для большегрузов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии

"Дорога закрыта с 09:15 мск в связи с профилактическими работами на территории Грузии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что работы связаны с обработкой дорожного полотна.