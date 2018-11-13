Концерн "Калашников" приобрел 60% уставного капитала производителя челнока "Буран"

13.11.18 11:14

© РИА Новости. Михаил Климентьев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") приобрело 60% уставного капитала АО "Научно-производственное объединение "Молния", следует из сообщения НПО.

Уточняется, что "Калашников" получил прямой контроль над 80% обыкновенных акций "Молнии", или 60% в уставном капитале компании, с 8 ноября.

В марте текущего года сообщалось о намерениях концерна выкупить у "Ростеха" 60% НПО "Молния". В апреле гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал журналистам, что "Калашников" планирует производить на базе НПО "Молния" управляемые ракеты "Вихрь-1".

НПО "Молния" ранее являлось головным предприятием по созданию космического "челнока" "Буран". В настоящее время производит ракеты-мишени. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 40% уставного капитала АО принадлежат частным лицам.