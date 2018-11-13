Модернизация крейсера "Адмирал Кузнецов" должна завершиться в четвертом квартале 2022 года

13.11.18 11:23

© РИА Новости. Павел Львов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Модернизация единственного российского авианосца - тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов" - должна завершиться в четвертом квартале 2022 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа в 2018 году заключен государственный контракт с акционерным обществом "Центр судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" со сроком завершения обязательств по контракту в четвертом квартале 2022 года", - сказал А.Криворучко на селекторном совещании во вторник.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" не получил значительных повреждений при падении крана на палубу при выходе корабля из плавучего дока ПД-50 на 82 судоремонтном заводе, сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"По прибытии корабля к месту проведения ремонта на 35-й судоремонтный завод (филиал акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", входит в ОСК) специально созданная комиссия приступила к выполнению оценки нанесенного ущерба. По результатам предварительного осмотра установлено, что значительных повреждений "Адмирал Кузнецов" не получил", - сказал А.Криворучко на селекторном совещании под руководством первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

По его словам, "все мероприятия по восстановлению технической готовности корабля выполняются в плановом режиме, необходимые уточнения в план-график выполнения работ уже внесены и не повлияют на сроки завершения работ по контракту".

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял "Интерфаксу", что "Адмирал Кузнецов" будет передан флоту после ремонта к середине 2021 года.

Как сообщалось, в ходе нештатного погружения плавучего дока ПД-50 при плановом выходе корабля 30 октября произошло обрушение докового крана №2 на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".