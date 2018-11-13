Одним из погибших при опрокидывании лодки на Ладоге оказался послушник Валаамского монастыря

13.11.18 11:34

© РИА Новости. Андрей Архипов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Одним из погибших на Ладоге в Карелии оказался послушник Валаамского монастыря, он пытался спасти товарища, сообщается на сайте обители.

"На Валааме случилась беда. Утонули два человека: послушник и рабочий. Недалеко от берега перевернулась лодка. Послушник Андрей (Строкин) сумел доплыть до берега, но, видимо, услышав крики о помощи другого брата Андрея, скинул с себя куртку и бросился ему на помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 ноября на Ладоге озере, по пути с острова Валаам на другой остров архипелага, перевернулась лодка с двумя мужчинами. Оба погибли, их тела 12 ноября нашли местные жители.