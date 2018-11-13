Около 100 тысяч человек остались без электроэнергии в Чечне из-за ремонта ЛЭП

13.11.18 11:48

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Воздушная линия (ВЛ) 110 кВ "Плиево - Самашки" в Чеченской республике выведена в ремонт, в результате чего без электричества остались около 100 тыс. жителей двух районов, сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа".

"Специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Чеченэнерго" по неотложной заявке приступили к выполнению работ на воздушной линии 110 кВ "Плиево - Самашки". Для безопасности граждан, по согласованию с правительством Чечни, на время проведения работ будут обесточены потребители Ачхой-Мартановского и Сунженского районов - примерно 97 тыс. человек. Отключенная нагрузка - порядка 13 МВт", - говорится в сообщении.

Энергетики планируют завершить работы во вторник до 16.00 мск.