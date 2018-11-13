Три человека погибли при столкновении легковушки с двумя грузовиками на Кубани

13.11.18 11:56

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13 ноября. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли, еще один госпитализирован во вторник утром в результате ДТП в Каневском районе Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В 7:50 мск на автодороге "Каневская-Привольное" автомобиль ВАЗ 2115 столкнулся с грузовиками HYUNDAI и "Газель", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате автоаварии трое пассажиров легкового автомобиля, 42- и 62-летние мужчины, а также 58-летняя женщина от полученных травм скончались, еще один 56-летний пассажир "Лады" в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП полиция проводит проверку.