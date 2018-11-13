Сближение Венеры и звезды Спика смогут наблюдать в среду жители Москвы

13.11.18 12:12

© РИА Новости. Виталий Безруких

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Сближение Венеры и Спика, самой яркой звезды созвездия Девы, можно будет увидеть утром 14 ноября, сообщили во вторник в пресс-службе Московского планетария.

"Красивый небесный сюрприз ждет наблюдателей утром 14 ноября 2018 года - сближение Венеры и звезды Спика - самой яркой звезды созвездия Девы. Всего один градус будет разделять утренние светила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что небесный дуэт Венеры и Спика жители столицы смогут наблюдать над юго-восточным горизонтом с 6 утра и до рассвета, при ясной безоблачной погоде.

Сближением астрономы называют видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6-7 градусов.

В планетарии рассказали, что Спика - двойная звезда, чьи звезды расположены достаточно близко друг к другу, так что не могут быть обнаружены в телескопе как две отдельные звезды, хотя их разделяет 18 млн км. Обе звезды в двойной системе Спика больше и горячее, чем Солнце, причем большая из них - синий гигант или субгигант.