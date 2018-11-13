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13.11.18 12:38

Началось строительство семи домов по программе реновации на востоке Москвы

© РИА Новости. Сергей Венявский
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Строительство семи многоквартирных домов по программе реновации началось на востоке Москвы, сообщает во вторник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В ведомстве уточнили, что новостройки возводятся по адресам: ул. Константина Федина, д. 13, 15, 17, 19; 15-я Парковая ул., вл. 27 з/у 1; Зеленый проспект, вл. 27А; 13-я Парковая ул., вл. 16А; Плеханова ул., вл. 18; Плеханова ул., вл. 22; 2-я Владимирская ул., вл. 30.

Площадь возводимых домов будет составлять от 14,5 до 101,4 тысяч кв. м. Во всех домах создадут подземные паркинги. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения.

Застройщиком проектов выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал, что до конца 2019 года в Москве планируется начать строительство еще более 150 домов для переселенцев по программе реновации.

Принятая прошлым летом программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей.

По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 30 млн кв.м жилья. Переселение граждан стартовало в феврале 2018 года, завершить программу планируется к 2032 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в настоящее время в процессе переезда по программе реновации находится свыше одной тысячи семей.

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