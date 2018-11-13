На складах в саратовском Балашове обнаружена большая партия фальсифицированного алкоголя и сигарет

13.11.18 17:22

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Полиция города Балашова Саратовской области задержала местного жителя по делу о производстве и сбыте большой партии контрафактного алкоголя и табака, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона во вторник.

Во время обысков в трех складских помещениях было обнаружено свыше 16 тыс. литров немаркированной спиртосодержащей продукции, а также более 36 тыс. пачек сигарет, говорится в сообщении.

В отношении предполагаемого владельца контрафакта возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Задержанному избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.