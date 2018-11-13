Волгоградский меткомбинат "Красный Октябрь" возобновил работу

13.11.18 17:29

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области

13 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (ВМК "Красный Октябрь"), которое 8 ноября было признано банкротом и в связи с этим приостановило выпуск продукции, возобновило производство во вторник, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в региональном комитете промышленности и торговли.

"Вчера на предприятии была запущена работа котельной, которая снабжает теплом административные здания, лаборатории, цеха и бытовые помещения. Кроме того, проведен небольшой ремонт разобранной кровли электросталеплавильного цеха N2. Сегодня производство на предприятии возобновлено", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил во вторник журналистам директор по производству меткомбината Сергей Марченко, производство на предприятии возобновлено в 8:00 по местному времени.

"Мы включили сталеплавильную печь, прокатные станы. В ближайшее время печь даст первую плавку после простоя в трое суток. Приостановка была в связи с банкротством предприятия. В данный момент все мощности завода включены в работу", - отметил С.Марченко.

Он отметил, что потребность в продукции "Красного Октября" есть, комбинат обеспечен заказами и материалами.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Волгоградской области признал "Красный Октябрь" банкротом и открыл в отношении должника процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Суд назначил на 7 мая 2019 года заседание по рассмотрению вопроса о продлении конкурсного производства.

Также сообщалось, что АО "Златоустовский электрометаллургический завод" погасило задолженность АО "ВМК "Красный Октябрь" перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 460,247 млн рублей. В частности, ЗЭМЗ заплатил за ВМК 361,751 млн рублей основного долга, 69,712 млн рублей пени и 28,784 млн рублей штрафа. В связи с тем, что суд признал требования ФНС к ВМК в сумме 460,247 млн рублей погашенными, в реестре кредиторов последнего была произведена замена ФНС на ЗЭМЗ.

В мае 2018 года Арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО "ВМК "Красный Октябрь" сроком на 5 месяцев по заявлению его единственного акционера - компании Red Oktober International S.A. в связи с наличием задолженности в сумме 10,651 млн рублей. Бенефициаром компании Red Oktober International S.A. (Швейцария), которая владеет 100% акций ВМК "Красный Октябрь", является Дмитрий Герасименко, находящийся в настоящее время в розыске. Д.Герасименко, который ранее был директором Златоустовского электрометзавода, вменяется незаконное отчуждение по заниженной стоимости акций ВМК "Красный Октябрь".

По данным УФМС России по Волгоградской области, текущая задолженность меткомбината по налоговым платежам по итогам II и III кварталов 2018 года составляет 130 тыс. рублей. Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности должника по итогам 12 месяцев 2017 года, "Красным Октябрем" заявлен непокрытый убыток на сумму более 2 млрд 6 млн рублей.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе встречи с трудовым коллективом меткомбината 9 ноября сообщил, что в рамках процедуры банкротства будут приняты меры по оздоровлению ситуации на "Красном Октябре".

АО "ВМК "Красный Октябрь" создано по одному юридическому адресу с АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" (ВМЗКО, находится в настоящее время в процедуре конкурсного производства) и частично расположено на производственных мощностях ВМЗКО. ВМК выпускает около 900 марок стали, является крупным производителем металлопроката для авиационной, автомобильной, атомной, химической и газовой промышленности.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году ВМК "Красный Октябрь" получил 6,5 млрд рублей выручки (снижение на 11% по сравнению с 2016 годом) и 376,1 млн рублей чистого убытка (снижение в 4,5 раза).