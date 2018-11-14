Авиакомпания "Якутия" лидирует по числу задержанных рейсов

14.11.18 06:06

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Якутия" в октябре этого года, как и в предыдущие два месяца, чаще других российских авиакомпаний задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа.

Так, согласно статистике Росавиации по международным чартерам, в октябре "Якутия" выполнила 20 таких рейсов, а задержала девять из них, то есть 45%. В сентябре и августе авиакомпания задержала 18,3% чартеров.

В статистике, включающей регулярные внутренние и международные полеты, а также внутренние чартеры, доля задержанных "Якутией" рейсов в октябре составила 21,08%: всего выполнено 1072 полетов, из них задержано 226. Месяцем ранее результат был похожим - доля задержек составила 19,37%, в августе она была на уровне 20%.

Ранее руководство "Якутии" объясняло задержки рейсов частыми поломками самолетов Sukhoi Superjet 100. А после выкатки одного из "суперджетов" за пределы полосы в аэропорту Якутска в начале октября Росавиация сообщила, что выявила ряд нарушений в работе авиакомпании, в том числе превышение полетных смен экипажей, фальсификацию техдокументации. В результате ведомство запретило "Якутии" выполнять международные рейсы: ограничение действует с 5 ноября до устранения всех недостатков.