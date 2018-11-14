Якутия получит 870 млн рублей из федерального бюджета на защиту лесов

14.11.18 06:09

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем субвенций на охрану лесов Якутии от пожаров составит 873,6 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

"Общий плановый объем субвенций из средств федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений Якутии на 2019 год составит 873,6 млн рублей, что больше планового финансирования 2017 года на 247 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники. Кроме того, увеличено финансирование на проведение мероприятий по лесовосстановлению.

"Также утверждены лимиты средств субвенций по федеральной программе "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология" 91,763 млн рублей на 2019 год и далее ежегодно до 2024 года в период действия программы", - отмечается в сообщении.