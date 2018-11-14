Кожемяко сдал документы для регистрации на выборах главы региона

14.11.18 06:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Приморья в среду приняла документы для регистрации от кандидата в губернаторы края, главы региона Олега Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем.

"О. Кожемяко сдал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в предвыборном штабе кандидата.

Всего, по данным штаба, он собрал около 200 тыс. подписей избирателей и 147 подписей депутатов.

"Подписи собирали во всех населённых пунктах края, собрано более 180 тысяч подписей. Люди охотно подписывались. Многие сами обращались к сборщикам, подписывались целыми семьями. Сбор подписей завершился, но люди до сих пор приходят в штаб, чтобы выразить поддержку. В крайизбирком он сдал 147 подписей депутатов", - сообщили в штабе.

Выдвиженец на губернаторский пост должен быть поддержан 140 депутатами представительных органов и главами муниципальных образований. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края. Самовыдвиженцам также надо предоставить порядка 7 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.