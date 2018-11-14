Камчатка приняла бездефицитный бюджет на 2019 год

14.11.18 06:19

© РИА Новости. Михаил Мордасов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края приняли закон о краевом бюджете на 2019 год, сообщает в среду пресс-служба регионального парламента.

Бюджет региона на будущий год принят бездефицитным: доходы и расходы составили по 67,5 млрд рублей.

"На 2019 год полностью сохранены все социальные гарантии. На меры социальной поддержки граждан предусмотрено более 3,6 млрд рублей. Также с 1 января произойдет повышение зарплат бюджетников, которое не коснётся только чиновников", - приводятся в сообщении слова председателя краевого заксобрания Валерия Раенко.

В.Раенко отметил, что в 2019 году Камчатка продолжит строить.

"Бюджет предусматривает продолжение строительства краевой больницы, новых дорог и дорожных развязок, сейсмостойкого жилья. Продолжится строительство театра кукол. Запланированы средства на строительство стадиона в Петропавловске-Камчатском", - сказал спикер камчатского парламента.

Он выразил уверенность, что бюджет края еще увеличится.