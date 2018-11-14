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14.11.18 06:19
Камчатка приняла бездефицитный бюджет на 2019 год
Бюджет региона на будущий год принят бездефицитным: доходы и расходы составили по 67,5 млрд рублей.
"На 2019 год полностью сохранены все социальные гарантии. На меры социальной поддержки граждан предусмотрено более 3,6 млрд рублей. Также с 1 января произойдет повышение зарплат бюджетников, которое не коснётся только чиновников", - приводятся в сообщении слова председателя краевого заксобрания Валерия Раенко.
В.Раенко отметил, что в 2019 году Камчатка продолжит строить.
"Бюджет предусматривает продолжение строительства краевой больницы, новых дорог и дорожных развязок, сейсмостойкого жилья. Продолжится строительство театра кукол. Запланированы средства на строительство стадиона в Петропавловске-Камчатском", - сказал спикер камчатского парламента.
Он выразил уверенность, что бюджет края еще увеличится.
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