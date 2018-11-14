Следствие выдвинуло версии крушения судна "Анатолий Крашенинников"

14.11.18 06:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Следствие выдвинуло три версии причины затопления у берегов Камчатки грузового судна "Анатолий Крашенинников", сообщает в среду Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

"Выдвинуто три версии случившегося: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность судна, неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.

По факту кораблекрушения ведомство продолжает расследовать дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Следствием установлен судовладелец, которым оказался индивидуальный предприниматель. Допрошено руководство предприятия, проведены выемки, выполнен ряд иных следственных и процессуальных мероприятий по уголовному делу", - сказано в сообщении.