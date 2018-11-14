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14.11.18 07:12
"Сибмост" завершил строительство участка автодороги Красноярск-Абакан
"Новый участок проходит в границах Новоселовского района Красноярского края в обход построенного в 1965 году моста через ручей Чегерак", - говорится в сообщении.
В соответствии с материалами аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", речь идет об участке длиной 2 км, стоимость работ составляла 395 млн рублей.
"На данный момент ведутся работы по рекультивации старого участка автодороги: разборка существующего асфальтобетонного покрытия, существующей насыпи земляного полотна и т.д., а также демонтаж существующего моста", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вопрос о продолжении работ на трассе Р-257 "Енисей" в Хакасии решается в судебном порядке.
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