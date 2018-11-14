"Сибмост" завершил строительство участка автодороги Красноярск-Абакан

14.11.18 07:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Сибмост" (Новосибирск) завершило строительство участка федеральной трассы Р-257 "Енисей" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании.

"Новый участок проходит в границах Новоселовского района Красноярского края в обход построенного в 1965 году моста через ручей Чегерак", - говорится в сообщении.

В соответствии с материалами аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", речь идет об участке длиной 2 км, стоимость работ составляла 395 млн рублей.

"На данный момент ведутся работы по рекультивации старого участка автодороги: разборка существующего асфальтобетонного покрытия, существующей насыпи земляного полотна и т.д., а также демонтаж существующего моста", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вопрос о продолжении работ на трассе Р-257 "Енисей" в Хакасии решается в судебном порядке.