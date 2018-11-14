Второму борту AirFrance удалось вылететь из Иркутска в Шанхай

14.11.18 07:16

© РИА Новости. Олег Золото

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании AirFrance с пассажирами экстренно севшего в воскресенье Boeing-777 вылетел утром в среду из Иркутска в Шанхай, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной иркутского аэропорта.

"Резервный борт AirFrance благополучно поднялся в воздух", - сказал сотрудник справочной.

Он уточнил, что Boeing-777-300 рейс AFR116A вылетел из Иркутска в 9:16 по местному времени (4:16 мск) в Шанхай (Пудон).

Ранее сообщалось, что в воскресенье самолет Boeing-777 AirFrance, следовавший по маршруту Париж-Шанхай, находясь у границы России и Монголии, запросил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. Борт был направлен в Иркутск, где взлетно-посадочная полоса позволяет принимать дальнемагистральные самолеты. Посадка прошла благополучно, никто из 264 пассажиров и 18 членов экипажа не пострадал.