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14.11.18 07:16
Второму борту AirFrance удалось вылететь из Иркутска в Шанхай
"Резервный борт AirFrance благополучно поднялся в воздух", - сказал сотрудник справочной.
Он уточнил, что Boeing-777-300 рейс AFR116A вылетел из Иркутска в 9:16 по местному времени (4:16 мск) в Шанхай (Пудон).
Ранее сообщалось, что в воскресенье самолет Boeing-777 AirFrance, следовавший по маршруту Париж-Шанхай, находясь у границы России и Монголии, запросил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. Борт был направлен в Иркутск, где взлетно-посадочная полоса позволяет принимать дальнемагистральные самолеты. Посадка прошла благополучно, никто из 264 пассажиров и 18 членов экипажа не пострадал.
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