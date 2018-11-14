Подписано постановление об особенностях индексации платы за ЖКХ в 2019 году

14.11.18 08:36

© РИА Новости. Екатерина Штукина

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об особенностях индексации платы за ЖКХ в следующем году, сообщает пресс-служба правительства.

"Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень", - говорится в сообщении.

В нем напоминается, что в связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно - только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.

"Подписанным постановлением в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень", - говорится в сообщении.

Постановлением установлено, что "во втором полугодии 2019 г. при применении и мониторинге индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце второго полугодия 2019 г. сравнивается с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставленные в январе 2019 г".

При этом принцип неизменности набора потребляемых коммунальных услуг "применяется во втором полугодии 2019 г. исходя из набора коммунальных услуг, предоставленных в декабре 2018 г".

"Установить, что предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях утверждаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на 2019 год и долгосрочный период до 15 декабря 2018 г", - говорится в тексте документа.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.