Водитель сбил трех пешеходов, в том числе ребенка, на тротуаре в Екатеринбурге

14.11.18 08:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Водитель автомобиля Honda CR-V, ехавший по тротуару, в среду утром сбил трех пешеходов, пострадавших госпитализируют, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Водитель двигался по улице Фурманова по тротуару в сторону улицы 8 Марта. Сбил пешеходов, снес крыльцо у магазина и оградительные элементы дороги.

"Пострадали три пешехода: ребенок в возрасте примерно трех лет, мужчина и женщина. Сам водитель также пострадал", - отметил В.Горелых.

В настоящее время на месте работают реанимационные бригады, пострадавшим оказывают помощь, в ближайшее время их доставят в больницы города.

По словам В.Горелых, водитель в полушоковом состоянии также находится на месте происшествия, самостоятельно ходит, поэтому, скорее всего, его травмы незначительны.

На месте работают сотрудники ГИБДД и полиции, которые выяснят, что побудило нарушителя нарушить правила дорожного движения и двигаться по тротуару.

По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.