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14.11.18 08:48
Водитель сбил трех пешеходов, в том числе ребенка, на тротуаре в Екатеринбурге
Водитель двигался по улице Фурманова по тротуару в сторону улицы 8 Марта. Сбил пешеходов, снес крыльцо у магазина и оградительные элементы дороги.
"Пострадали три пешехода: ребенок в возрасте примерно трех лет, мужчина и женщина. Сам водитель также пострадал", - отметил В.Горелых.
В настоящее время на месте работают реанимационные бригады, пострадавшим оказывают помощь, в ближайшее время их доставят в больницы города.
По словам В.Горелых, водитель в полушоковом состоянии также находится на месте происшествия, самостоятельно ходит, поэтому, скорее всего, его травмы незначительны.
На месте работают сотрудники ГИБДД и полиции, которые выяснят, что побудило нарушителя нарушить правила дорожного движения и двигаться по тротуару.
По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.
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