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14.11.18 08:59
Полностью устранена коммунальная авария у центрального стадиона в Екатеринбурге
"Ночью (в ночь на среду - ИФ) ремонт закончился. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено. Ремонтники заменили 12 метров трубопровода диаметром 500 мм", - отмечается в сообщении.
Ремонтные работы велись без отключения: у жителей близлежащих 26 домов были снижены параметры тепла и горячего водоснабжения. Температура подаваемой воды составляла около плюс 50 градусов.
На месте коммунальной аварии работали 23 специалиста и восемь единиц специализированной техники.
Как сообщалось, во вторник утром из-за аварии рядом с центральным стадионом в Екатеринбурге оказалась затоплена часть улицы Мельникова.
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