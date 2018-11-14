Отозвана лицензия у банка "Москва" - участника ССВ

© РИА Новости. Виталий Белоусов
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Москва", говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана 14 ноября.
"В деятельности банка "Москва" установлены неоднократные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Во II квартале текущего года объем осуществлявшихся банком сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели банка. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности", - говорится в сообщении регулятора.
Приказом ЦБ 14 ноября в банк назначена временная администрация.