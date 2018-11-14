Единая социальная карта появится в Свердловской области

14.11.18 09:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении на территории региона единой социальной карты, сообщает департамент информационной политики губернатора.

"Сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей всех уральцев - пожилых людей, работающих, студентов и так далее. Создание единой карты призвано сделать все услуги более доступными уральцам, упростить и облегчить всю систему представления госуслуг", - приводятся в сообщении слова Е.Куйвашева.

Срок действия пластиковой карты с электронным носителем составит пять лет. С ее помощью жители региона смогут получить соцподдержку в сфере медицины, транспорта, культуры, образования, спорта.

Внедрением карты займется министерство социальной политики Свердловской области.