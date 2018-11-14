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14.11.18 09:23

Башкирия выдвинула в СД Башнефти новых кандидатов, в списке - Рустэм Хамитов

© РИА Новости. Григорий Сысоев
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет директоров "Башнефти" 13 ноября сформировал список кандидатов в новый состав совета директоров, говорится в сообщении компании.

В список вошли экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов и и.о министра земельных и имущественных отношений республики Олег Полстовалов, которые, как ожидается, сменят входящих в действующий совет экс- министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева и заместителя премьер-министра Башкирии Фархада Самедова.

Остальные члены совета сохранят свои места.

В настоящее время в совет директоров "Башнефти" входят 10 человек: первый вице-президент "Роснефти" (MOEX: ROSN) Павел Федоров, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям "Роснефти", президент "Башнефти" Андрей Шишкин, и.о. вице-президента - руководителя службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро, вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов, вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Кристоф Неринг, советник президента "Роснефти" по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче Артем Пригода, статс-секретарь - вице-президент "Роснефти Елена Завалеева, заместитель премьер-министра Башкирии - министр земельных и имущественных отношений республики Е.Гурьев, заместитель премьер-министра Башкирии Ф.Самедов.

Как сообщалось, новый состав совета директоров акционеры "Башнефти" выберут на внеочередном собрании 14 декабря.

"Роснефти" принадлежит 69,3% акций "Башнефти", Башкирии - 25,79%, остальное - у миноритариев.

11 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Башкирии Р.Хамитова по собственному желанию. Мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров указом президента назначен врио руководителя региона до выборов.

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