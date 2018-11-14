Мосгорсуд признал законным арест вице-премьера Крыма Нахлупина по делу о коррупции

14.11.18 11:42

© РИА Новости. Алексей Панов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте зампреда Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в особо крупном взяточничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 18 октября, которым в отношении Нахлупина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, В.Нахлупин останется в следственном изоляторе до 16 декабря. Суд апелляционной инстанции отказался по ходатайству защиты изменить экс-чиновнику меру пресечения на домашний арест или залог в 8 млн рублей.

В.Нахлупин, обращаясь к Мосгорсуду, поддержал апелляционную жалобу своего адвоката, подчеркнув, что ему "бежать некуда", поскольку он находится в международном розыске в рамках уголовного дела о госизмене, возбужденного на Украине.

В.Нахлупину, бывшему и.о. замминистра транспорта Крыма Валентину Дукорскому и экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярославу Сливке предъявлено обвинение в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Точная фабула уголовного дела неизвестна. Вместе с тем, со слов адвоката В.Дукорского, его подзащитному вменяется незаконное получение в составе группы 5 млн рублей, а в материалов "арестного" В.Нахлупина говорилось, что крымский вице-премьер "обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации".

В свою очередь, следователь в Мосгорсуде пояснил, что речь идет о получении фигурантами взяток от "Чернышевой" (по некоторым данным, предпринимательницы Елены Чернышевой - ИФ) при организации тендеров.

В.Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Следственные действия за день до этого были также проведены в комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, службе капитального строительства, компаниях "Крымгазсети" и "Крымэнерго".