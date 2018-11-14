Сбербанк не планирует продавать комплекс "Мрия" в Крыму из-за санкций - Греф

14.11.18 09:42

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России не планирует из-за санкций США продавать свой крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам во вторник.

"Что касается "Мрии" - нет, мы не планируем ее продавать. Это наш санаторий, в котором 70% загрузки - это наши сотрудники. И как вы знаете, он был построен до введения санкций. Это инвестиция 2010 года", - сказал Г.Греф.

Топ-менеджер напомнил, что проект "Мрия" начали реализовать еще до прошлого раунда антироссийских санкций, которые были введены после присоединения Крыма.

Оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA - ООО "Гарант-СВ" и сам комплекс были включены в SDN List 8 ноября.

"Для нас это решение выглядело достаточно странным. В качестве обоснования было использовано то, что там проводился какой-то форум. В общем, мы толком еще до конца не разобрались, будем еще разбираться", - сказал Г.Греф во вторник.

Концепцию и детали гостиничного проекта разработал знаменитый британский архитектор Норман Фостер. Комплекс открылся 14 августа 2014 года, в нем более 400 номеров, а также несколько вилл.