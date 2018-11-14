Санаторий "Ливадия" в Крыму выставили на аукцион за 396,6 млн рублей

14.11.18 10:07

© РИА Новости. Владимир Вдовин

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственное автономное учреждение "Распорядительная дирекция имущества республики Крым" (Симферополь) выставило на аукцион движимое и недвижимое имущество санатория "Ливадия", говорится в материалах сайта для размещения информации о торгах.

Начальная (минимальная) цена составляет 396 млн 591 тыс. 473,42 рубля с учетом НДС. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены (почти 19,83 млн рублей).

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 ноября. Аукцион намечен на 29 ноября.

"Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5% начальной (минимальной) цены договора", - указывается в документах к торгам.

На сайте распорядительной дирекции отмечается также, что покупатель должен выполнять требования охранного обязательства в отношении трех объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в нескольких корпусах санатория: "Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века", "Малый служебный дом, начало ХХ века", "Дом свитский, ХIХ век".

Санаторий специализируется на реабилитации, профилактике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, опоры и движения. Он расположен на территории заложенного более 150 лет назад Ливадийского парка.