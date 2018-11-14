Кадровые перестановки и новые назначения произошли в правительстве Северной Осетии

14.11.18 10:11

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел ряд перестановок и назначений в правительстве республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Изменения коснулись 13 министерств, 6 комитетов и 7 вице-премьеров. Согласно указу главы, на одного заместителя премьер-министра станет больше. В состав кабмина войдет заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Северной Осетии", - говорится в сообщении.

В частности, В.Битаров подписал указ о назначении министра строительства и архитектуры Русланбека Икаева на должность вице-премьера. Аналогичную должность заняла Ирина Азимова, ранее возглавлявшая министерство образования и науки. Также заместителем председателя правительства назначен Тамерлан Гогичаев.

Кроме того, от должности вице-премьера освобожден Анатолий Поляков - он занял пост помощника главы республики, курирующего Моздокский район.

В связи с переходом на другую должность свои посты покинули: министр культуры Руслан Мильдзихов, руководитель министерства ЖКХ, топлива и энергетики Альберт Сокуров, исполняющие обязанности министра физической культуры и спорта Хасан Бароев и труда и социального развития Игорь Кесаев.

"Перед обновленным составом кабинета министров стоит ряд конкретных задач: качественная реализация текущих республиканских программ, участие во всех доступных федеральных целевых программах, реализация "Стратегии-2030". Республиканское правительство должно быть настроено на максимальную открытость, постоянный диалог с народом", - приводит пресс-служба слова В.Битарова.